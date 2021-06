Bibelverbrennung bei Papstmesse

Drei Heiligsprechungen standen heute am Terminplan von Papst Benedikt XVI.: zwei Italiener und eine Spanierin. Doch jemand anderer zog die Aufmerksamkeit vollends auf sich - besonders die des Sicherheitspersonals: Ein offenbar geistig verwirrter Rumäne stieg gegen Ende des Gottesdienstes auf den rechten Säulengang am Petersplatz und zündete dort Seiten eines Buchs an, anscheinend einer Bibel, wie Kathpress meldet. Der Mann habe sich etwa eine halbe Stunde auf einem Sims der Kolonnaden aufgehalten, hieß es. Er sei bereits in der Vergangenheit in Rom durch ähnliche Aktionen aufgefallen. Während des Vorfalls war auch ein höherer Kurienvertreter zu sehen, der an der Brüstung auf den Mann einsprach und ihn offenbar zum Herabsteigen bewegen wollte. Die vatikanische Gendarmerie überprüft jetzt, wie der Mann an diese Stelle gelangen konnte.