Bettler müssen Papst weichen

Zweifelsfrei wird die Visite ein Spektakel, das in Kuba seinesgleichen sucht. Trotz der Vorfreude nehmen die Kubaner den Besuch nicht ohne Kritik hin: Er koste ein Vermögen, während viele nichts zu essen hätten. Laut der geduldeten kubanischen Menschenrechtsorganisation CCDHRN sind zudem an die 100 Bettler festgenommen worden, um sie zu verbergen. Und die Straßen und Fassaden würden nur entlang der päpstlichen Reiseroute saniert, während in anderen Stadtteilen Havannas die Häuser zusammenfielen, moniert das Web-Magazin Havanna Times.

Auch Benedikt selbst wird nicht nur bejubelt: Viele haben nicht vergessen, dass er in seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation an Kuba und dem Marxismus heftige Kritik übte. Auch lasse er an Nähe zu den Gläubigen vermissen – im Gegensatz zu Johannes Paul II. Der historische Besuch von Benedikts Vorgänger 1998 ist im Gedächtnis geblieben. "Möge Kuba sich der Welt öffnen, damit sich die Welt Kuba öffnet" war die Botschaft, die damals das Verhältnis zwischen Kirche und Staat einrenkte. Dass auch Benedikt Schritte setzt, die in Kuba noch jahrzehntelang nachhallen, ist die Hoffnung der Gläubigen. Ein Treffen mit dem pensionierten Staatschef Fidel Castro könnte helfen, doch steht es nicht auf dem Reiseplan.