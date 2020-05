Berliner Metamorphosen

Die Grünen sind an ihren Grenzen angelangt, in Berlin reichte es zum hohen Bundestrend dieses Fukushima-Jahres nicht mehr. Der Spagat der einst "außerparlamentarischen Linken" zwischen Protest und etablierter Partei, von subversiv zu linksbürgerlich, ist unglaubwürdig geworden. Sie strebt nun zu Zweitem, weil Ergiebigerem. Fukushima verhalf ihr noch in alle Landtage, doch der Frische-Nimbus ist weg, auch beim Personal. Diese Rolle, wenn auch unideologisch, spielen nun die Piraten. Ob auch außerhalb Berlins, ist offen.



Dafür hat die "Linke" ihre beste Zeit hinter sich.

Die kommunistischen Träumer an ihrer Spitze zerstören Oskar Lafontaines modernere, gesamtdeutsche Vision. Die Linke wird wieder zur Regionalpartei im Osten und altert dort mit ihren Mitgliedern.



Damit zeigt das "rote" Berlin wieder eine neue Metamorphose der Linken - wie deren anhaltende Zersplitterung. Wegen des bürgerlichen Trauerspiels der Merkel-Koalition ist sie trotzdem im stabilen Aufwärtstrend, der spätestens 2013 mit Rot-Grün einen SPD-Kanzler bringen wird - der aber nicht aus Berlin kommt.