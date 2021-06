Benetton muss küssenden Papst abhängen

Mit dieser Masche reüssierte das Modehaus schon in den 1990ern: Starfotograf Oliviero Toscani brachte damals Aids-Kranke, Magersüchtige und Pferde-Sex auf die internationalen Plakatwände. Seine Kampagnen sind heute legendär. Der Querkopf schaffte den künstlerischen Spagat: Er kritisierte die bunte Bilderwelt der Werbung - und bediente sie zugleich.



Die Werbewelt übe in ihren Bildern "fatalen Druck" aus, sagte Toscani einmal: man müsse "gut aussehend, erfolgreich, reich" sein. Diese Bewerbung falscher Schönheitsideale sei ein permanenter "Krieg" gegen die normalen Menschen. Toscani wollte dies in seinen Kampagnen hinterfragen. Denn die Werbung lade Schuld auf sich: Die Verantwortlichen werden sich einmal in einer Art "Nürnberger Prozess" dafür rechtfertigen müssen.



Die neue Kampagne (nicht von Toscani, sondern von der Kreativschmiede Fabrica) setzt auf eine vergleichsweise simple Botschaft. Zwar will es mit dem "Habt euch alle lieb" nicht klappen. Aber die Kassa stimmt.