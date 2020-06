Belegt: Meeres-Erwärmung findet statt

Da soll noch einmal einer behaupten, dass 140 Jahre alte wissenschaftliche Daten zu nichts nutze seinen. Eine neue Studie beweist das Gegenteil: Ein Forscherteam rund um den Ozeanografen Dean Roemmich vom Scripps Institution of Oceanography in San Diego/ USA konnte mithilfe von Uralt-Daten die Erwärmung der Meere nachweisen. Doch der Reihe nach: 1872 startete das britische Forschungsschiff HMS Challenger zur ersten systematischen meeresbiologischen Expedition überhaupt. Damals ließen die Wissenschaftler auch immer wieder Thermometer in die Tiefe gleiten. Ein Novum, später fanden erst in den 1920er- bis 1950er-Jahren derart fortschrittliche Expeditionen statt.