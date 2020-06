Bei Befragung Entschlagung: Das Schweigen der Unschuldslämmer

In einem besteht über die Parteigrenzen hinweg Einigkeit: Dieser U-Ausschuss zählt schon jetzt zu den produktivsten. Die vielen mutmaßlichen Scheinrechnungen an die Telekom, von denen BZÖ und ÖVP profitiert haben sollen; die unverschämte Job- und Geld-Vergabe an schwarz-blaue Ex-Minister wie Gorbach, Strasser, Reichhold – all das wäre ohne Ausschuss wohl nie ans Licht gekommen. Auch, weil das meiste strafrechtlich nicht relevant sein dürfte. Das könnte sich ändern: Der Ausschuss erhöht den Druck, die Gesetze zu verschärfen.