Beautywahn: Achtung, stark geschönt!

Mautz will die "verschobene Wahrnehmung beim Schönheitsideal" nicht länger akzeptieren: "Die Kampagnen zeigen Menschen, die es im echten Leben überhaupt nicht gibt. Die Konsequenzen sind aber beklemmend real: 13-jährige Mädchen beginnen bereits mit Diäten und Hungerkuren. Teenager wünschen sich zum Geburtstag Schönheitsoperationen."

Um gegenzusteuern, fordert die SPÖ-Politikerin deshalb ein bundesweites "Bildbearbeitungsgesetz". Geht es nach den SPÖ-Frauen, müssen retuschierte Bilder in Zukunft nach einem "Ampel-System" gekennzeichnet werden: Grün bedeutet "leichte Veränderung" (Licht, Farb-Aufhellungen, Weichzeichner, Flecken, Glanzpunkte entfernen, etc.). Gelb heißt "mittelstarke Retusche" (Falten wurden entfernt, Gesichtspartien gestrafft). Und wenn Bilder mit einem roten Punkt versehen werden, dann ist das der Hinweis auf "starke Veränderungen", sprich: Körperteile wurden in die Länge gezogen oder entfernt. Neue (Gesichts-)Partien wurden ins Foto kopiert.

Faktum ist, dass die digitale Bildbearbeitung mittlerweile kaum Wünsche offenlässt: Da werden Beine verlängert, Hüften optisch beschnitten oder Augenfarben völlig ausgetauscht .

"Wir wollen das Schönheitsideal wieder auf eine realistischere Ebene zurückführen, denn mittlerweile lastet ungeheurer Druck auf den Frauen", sagt Mautz.

Nach dem Schönheits-OP-Gesetz von Alois Stöger ist die Forderung nach einem Bildbearbeitungsgesetz nunmehr die zweite Maßnahme, mit der die SPÖ das ihrer Ansicht nach aus dem Ruder laufende Schönheitsideal korrigieren will.