Bankomatbande schlug in Supermarkt zu

Die Einbrecher gingen also nahezu ungestört zu Werke. In aller Seelenruhe montierten sie die Glasschiebetüren zum Vorraum des Geschäfts ab. Da die Türen nicht gesondert gesichert waren, wurde dadurch kein Alarm ausgelöst. Auch Kameraüberwachung gab es in diesem Bereich offenbar keine.



Erst als die Täter den Automaten rund 20 Minuten später aus seiner Bodenverankerung rissen, schrillte der Alarm. Aufgrund der Spuren geht die Polizei von zwei bis drei Tätern aus. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest - sie dürfte aber nicht allzu hoch sei, denn Automaten in Supermarkt-Foyers seien nicht so bestückt wie normale Bankomaten.



Es ist der 36. Angriff seit die Serie der Sprengungen, Diebstähle und Einbrüche im Februar 2010 in Ostösterreich ihren Anfang nahm. Beim Bundeskriminalamt wurde eine Sonderkommission (SOKO Bankomat) eingerichtet.