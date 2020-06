Navy Seals stoppen Öltanker der Rebellen

US-Spezialeinheiten haben einen Öltanker in den internationalen Gewässern südöstlich von Zypern aufgebracht und eskortieren ihn nun zurück nach Libyen. Das Entern des Schiffes "Morning Glory" machte keine Probleme, da nach US-Angaben nur drei Bewaffnete an Bord waren. Der libysche Rebellenführer Ibrahim Dschadran wollte im Osten Libyens einen eigenen Staat gründen und dazu eine Ladung Rohöl verkaufen.

Seit Anfang März halten Rebellen mehrere Ölverladehäfen in Libyen unter Kontrolle, der Tanker "Morning Glory", dem die Nordkoreaner die Lizenz entzogen haben wollen, lief in der Vorwoche voll beladen aus dem Hafen Al-Sidra aus und irrte durch das östliche Mittelmeer. Die libysche Zentralregierung drohte das Schiff zu bombardieren, daraufhin griffen die Amerikaner in Rücksprache mit der EU ein. Eine Eliteeinheit der Navy Seals brachte das Schiff in der Nacht auf Montag unter Kontrolle und geleitet es zurück nach Libyen. Rebellengruppen versuchen sich seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi die Kontrolle über das Ölgeschäft zu erkämpfen. Es ist die wichtigste Einnahmequelle des OPEC-Landes.