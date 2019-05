"Zweite Heimat": Österreicher über ihr Leben in Südafrika

Von Konflikten in den Städten berichtet auch der burgenländische Star-Winzer Leo Hillinger. Viele davon spielten sich aber allein zwischen Einheimischen und eingewanderten Arbeitern aus Mosambik oder Ghana ab.

"Reverse Racism"

Hillinger kam in den 1990er-Jahren als Student erstmals nach Südafrika, das er als seine zweite Heimat bezeichnet. „Ich habe mich in dieses Land verliebt, bin drei Monate im Jahr unten und baue im ältesten Weinbaugebiet des Landes Wein an, Constantia Hill“, erzählt der 51-Jährige.