Zwei Tschetschenen wollten Breivik stoppen

"Vielleicht haben wir so gehandelt, weil wir Tschetschenen sind", wehren Rustam und Movsar alle Huldigungen als "Helden" ab. "In Norwegen sind sie so etwas nicht gewöhnt, aber wir sind als Kinder durch einen Krieg gegangen."



Die selben schrecklichen Erfahrungen hatte auch ein dritter tschetschenischer Jugendlicher gemacht. Doch Anzor Djukajev reagierte auf das Massaker auf Utøya im Schock völlig kühl. So ruhig und scheinbar ungerührt, dass die Polizei den Jugendlichen zunächst verdächtigte, mit dem Massaker zu tun zu haben und ihn 17 Stunden lang einsperrte. "Dass ich so reagiert habe", gab der Jugendliche zu Protokoll, hat damit zu tun, "was ich in Tschetschenien erlebt habe." Als kleines Kind war Anzor einen Tag lang nach einem Bombenangriff auf sein Dorf zwischen Leichen herumgeirrt.