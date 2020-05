Angeklagte Terroristen boykottieren Prozess

Die ersten drei hatte man gegen neun Uhr Früh in Fuß-Ketten in den Gerichtssaal geführt. Da sie sich bei der Anhörung ruhig verhalten, lässt Richter Pohl ihnen die Ketten abnehmen. In der ersten Reihe vor dem Richter sitzt mit seinem Verteidiger Khalid Sheikh Mohammed mit orangem Rauschebart, den er mit Beerensaft färbt. Er trägt eine Tarnjacke. Auch Bin Attasch und Binalschibh, die in den nächsten zwei Reihen sitzen, tragen eine Camouflage-Weste über langen weißen Hemden. Im Herbst war den dreien bereits erlaubt worden, so vor den Richter zu treten – in dieser Art Uniform der ehemaligen Mudschaheddin, die für die USA in Afghanistan gegen die Sowjetunion gekämpft haben.

„Nichts motiviert uns, in den Gerichtssaal zu kommen“, sagt Bin Attasch zum Richter, der ihm seine Rechte erklärt, bei jeder Anhörung dabei sein zu können oder freiwillig darauf zu verzichten. Ihr Klient sei frustriert, weil er mit seinen Verteidigern keine vertrauliche Kommunikation haben kann, da Briefe geöffnet und gelesen und Treffen gefilmt werden, sagt eine seiner Rechtsanwälte, Cheryl Bormann. Im Gerichtssaal trägt sie eine schwarze Abbaya – die Ganzkörperbedeckung religiöser muslimischen Frauen.