Zehntausende bei Demo in Chemnitz: "Rechten nicht die Stadt überlassen"

Ein grauer Schleier hängt über der Stadt, es nieselt. Erst gegen 17 Uhr bricht die Sonne hervor. Für einen kurzen Moment ist es still in der Stadt, in der zuletzt so laut war. Eine Schweigeminute wird abgehalten – und 50.000 Menschen sind dabei.

Eine Woche ist nun vergangen seit dem Tod eines 35-Jährigen, den Festnahmen der mutmaßlichen Täter, eines Syrers und eines Irakers, und den Protesten von Hooligans, NPD, Identitären, Pegida-Vertretern und AfD-Funktionären, die gegen Fremde auf die Straße gingen; sowie einem Bündnis aus Vereinen und Kulturschaffenden, das gegen deren Hass ein Zeichen setzen wollte. Mehr als 11.000 Menschen waren laut Polizei am Samstag auf der Straße, es gab 18 Verletzte, 37 Strafanzeigen. Die Stadt ordnete 4000 dem Bündnis „Herz statt Hetze“ zu, 4500 den rechten Gruppen Pro Chemnitz, Pegida und AfD.