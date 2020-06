Zum Bäcker und ins Puff

Wer sich in Bad Radkersburg umhört, bekommt keinerlei Abgrenzung zu Gornja Radgona zu spüren. "Wir radeln gern rüber", schildert eine Pensionistin. "Am Sonntag haben dort die Bäcker offen, das ist dann schon fein." Das funktioniert auch in die andere Richtung: Autofahrer aus Gornja Radgona tanken doch lieber in Bad Radkersburg. "Das ist billiger", grinst ein junger Pkw-Lenker in perfektem Deutsch.

Auch das gehört in der zweiteiligen Grenzstadt dazu: Kaum ein Bewohner der slowenischen Stadt, der nicht Deutsch spricht. "Die Sprache ist vielleicht noch das Trennendste", überlegt Bürgermeister Sommer. "Aber man muss sagen, fast alle Slowenen sind der deutschen Sprache mächtig, während umgekehrt kaum ein Österreicher Slowenisch spricht."

In den höheren Schulen Bad Radkersburgs ein BORG und eine HTL sind Festreden in beiden Sprachen gang und gäbe: Bis zu einem Drittel der Schüler pro Jahrgang sind slowenische Staatsbürger. Von den 2000 Pendlern, die täglich in den Tourismusort zum Arbeiten kommen, ist ebenfalls ein Viertel aus Slowenien. Das für die Südoststeirer aus Bad Radkersburg nächstgelegene Skigebiet liegt in Slowenien, dafür lernen slowenische Schulkinder in der Parktherme in der Steiermark schwimmen.