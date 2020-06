Yoga-Guru: Verdacht der sexuellen Belästigung

Immer mehr Frauen erheben schwere Anschuldigungen gegen den Yoga-Guru Bikram Choudhury: Sechs Yogalehrerinnen haben den 69-Jährigen, der Anhänger auf der ganzen Welt hat, wegen sexueller Belästigung zivilrechtlich geklagt, wie die Süddeutsche in ihrer Online-Ausgabe berichtet.

Der jüngste Fall ist der einer Kanadierin, die sich in einem neunwöchigen Seminar von Bikram Choudhury ausbilden ließ. Laut der Zivilklage, die Jill Lawler am 13. Februar in Los Angeles einreichte, wurde sie 2010 von Choudhury vergewaltigt. Zudem habe ihr Lehrer sie immer wieder sexuell bedrängt und dabei ausgenutzt, dass sich die damals 18-Jährige psychisch und finanziell von Choudhury abhängig gefühlt habe, heißt es in dem Bericht.

Der gebürtige Inder, der heute in Kalifornien lebt, ist der Impresario für mehr als 650 Yoga-Schulen – er gilt als Erfinder des Bikram-Yogas. Bikram-Yoga besteht aus 26 Übungen, die in einem knapp 40 Grad warmen Raum ausgeführt werden.