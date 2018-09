Wo Europa für die Zukunft seine verlagerte Außengrenze plant

Auch die sieben Übergangslager der UN-Migrationsagentur IOM in Niger sind bis auf den letzten der insgesamt rund 1600 Plätze gefüllt. Wer hier Aufnahme fand, wartet auf seine freiwillige Heimkehr. So wie der 31-jährige Mammadou. Der Senegalese hat jahrelang in Libyen gearbeitet, Europa war für den jungen Vater einer Tochter nie ein Thema. Doch im Chaos Libyens wurde er aus seinem eigenen Geschäft geworfen, seiner gesamten Habe beraubt und von Straßenbanden angeschossen. Am Freitag erhielt er seinen neuen Pass: „Ich bin nur froh, heimzugehen.“

Die vielen Migranten, die bisher in den Staaten Nordafrikas nach Arbeit gesucht haben - sie stellen für Niger das ungleich größere Problem dar als jene, die nach Europa wollen. Insbesonders, seit Libyen in Chaos und Gewalt versinkt. Und seit kurzem auch seit Algerien damit begonnen hat, illegale, aber auch legale Migranten einfach in Busse zu stecken, durch die Wüste zu karren und vor der Grenze zu Niger einfach rauszuwerfen. Über 12.000 Menschen hat die UN-Migrationsagentur IOM in Niger heuer bereits betreut und Unterstützung für ihre Heimkehr geleistet. Bedingung. Die Migranten gehen freiwillig - in ihre Heimatländer Nigeria, Guinea, Senegal, Gambia und viele andere.

LemLem und ihre beidenTöchter müssen noch eine Weile in Niamey warten. Doch ihre Zusage, um Asyl ansuchen zu dürfen; hat die Eritreerin bereits. Deutschland wird die schwer traumatisierte junge Frau und ihre Mädchen aufnehmen. Ihre Pläne? „Ich hoffe, dass ich Deutsch lernen und etwas arbeiten darf. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder in die Schule gehen dürfen.“