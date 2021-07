"Wir sind uns einig, dass wir uneinig sind"

Kompromisslos zeigte sich Netanyahu in seiner Forderung nach direkten Gesprächen mit den Palästinensern ohne Vorbedingungen. Der umstrittene Bau der Siedlung E1 in Ost-Jerusalem sei zudem nichts Neues, sondern schon von den Vorgängerregierungen angekündigt worden. Im übrigen hätten selbst die Palästinenser zugestimmt, dass es sich um ein Gebiet handle, dass bei einer Zwei-Staaten-Lösung zu Israel gehören sollte. Den Europäern warf er mangelnde Kenntnis des Konflikts vor: "Viele EU-Regierungen sind etwas ungeduldig, sie wollen eine rasche Lösung sehen." Der Konflikt werde aber weder in der UNO, noch in Europa, sondern allein zwischen Israelis und Palästinensern gelöst. Die Lösung sei ein entmilitarisierter Palästinenserstaat, der Israel anerkennen müsse.



In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die deutsche und die israelische Regierung den Willen, ihre Beziehungen auszubauen. Die Außenministerien sollten gemeinsame Projekte bis 2015, dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen, vorantreiben. Verstärkt werden soll etwa die Kooperation bei Forschung und Technologie sowie im Jugendaustausch. Merkel kündigte an, dass Deutschland und Israel zunehmend gemeinsam Entwicklungshilfeprojekte in Afrika betreiben wollten. Als Beispiele nannte sie Projekte in Kenia und Ghana.



Die Sicherheitsbehörden beider Länder wollen sich enger in der Terrorismusbekämpfung abstimmen und die Zusammenarbeit bei Cyber-Technologien zu verstärken. Hier gilt die israelische Armee als weltweit führend. Die nächsten Regierungskonsultationen sollen nach der israelischen Parlamentswahl 2013 in Jerusalem stattfinden.