Willy Brandt: Geliebt, gehasst und ewig präsent

Dieser Streit ist Ausdruck einer Polarisierung, wie sie kaum je ein deutscher Nachkriegspolitiker erleben musste: Willy Brandt, der „Kanzler der Herzen“, wie der Spiegel in seiner aktuellen Coverstory titelt, hat in der Tat bewegt und gerührt und begeistert und gleichzeitig polarisiert und fast biblischen Hass auf sich gezogen. Das ist nur aus der Zeit heraus verständlich: Die gesellschaftlichen Umbrüche Ende der Sechzigerjahre bereiteten nach bürgerlichen Regierungen und Großer Koalition den Weg für die Machtübernahme durch die Linken: In Deutschland mit dem Wahlsieg Willy Brandts 1969, in Österreich mit dem Sieg Bruno Kreiskys 1970 (beide brachen mit der Tradition der Großen Koalition und bildeten Regierungen zunächst mit der FDP bzw. der FPÖ). Die an die Linke verlorene Macht befeuerte das ausgeprägte Lagerdenken links-rechts noch einmal.

Willy Brandt wurde 1913 in Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm geboren, und selbst seine uneheliche Herkunft sollte seinem politischen Gegner später als rhetorische Waffe dienen, so wie seine Zeit im Exil. Brandt trat 1930 der SPD und danach der linkssozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bei, die nach der Machtergreifung Hitlers 1933 verboten wurde. Er reiste nach Norwegen, um dort Widerstand zu organisieren. 1940 geriet er kurz und unerkannt in deutsche Gefangenschaft, flüchtete nach Schweden, wo er auch Bruno Kreisky für eine lebenslange Freundschaft kennenlernte, und erhielt die norwegische Staatsbürgerschaft.

Unter seinem Decknamen Willy Brandt kehrte er nach dem Krieg nach Deutschland zurück – dass er um die deutsche Staatsbürgerschaft erst wieder ansuchen musste, hat ihn schwer getroffen, erzählte jüngst sein Weggefährte Egon Bahr. Präsident des Abgeordnetenhauses, langjähriger Bürgermeister von Berlin (auch während des Mauerbaus) und Außenminister unter CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger waren seine politischen Stationen bis zum Wahlsieg 1969. Und der berühmte Kniefall am Mahnmal des Getto-Aufstandes in Warschau leitete die erwähnte „Neue Ostpolitik“, die „Politik der kleinen Schritte“ ein.

SPD-WiderstandWiderstand blies Brandt freilich nicht nur vom politischen Gegner, sondern auch aus den eigenen Reihen entgegen. Als der engste Brandt-Mitarbeiter, Günter Guillaume, 1974 als DDR-Spion enttarnt wurde, war es Brandts Fraktionschef Herbert Wehner, der aufgrund zahlreicher Gerüchte über Frauengeschichten und Alkoholprobleme des zeitweise depressiven Willy Brandt dessen Erpressbarkeit fürchtete und nicht mehr an seine Wiederwahl glaubte. Brandt trat zurück, Helmut Schmidt, ein weiterer innerparteilicher Rivale, folgte ihm nach nur viereinhalbjähriger Kanzlerschaft nach. Am Ikonen-Status für die SPD hat das nichts geändert.

Das Leben des Willy Brandt