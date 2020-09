Wieder strengere Corona-Vorschriften in Österreich

Ab Erhalt aller vollständigen Unterlagen hat die zuständige Behörde vier Wochen Zeit, um das jeweilige Event zu bewilligen. Für das Bewilligungsverfahren maßgeblich sind, wie es in der Verordnung heißt, die „epidemiologische Lage im Einzugsgebiet der Veranstaltung“ ebenso wie die Kapazitäten der zuständigen Gesundheitsbehörde für den Fall einer „notwendigen Kontaktpersonennachverfolgung aufgrund eines Verdachts- oder Erkrankungsfalls bei der Veranstaltung“.

Und: Der Veranstalter muss bei Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen einen Covid-19-Beauftragten bestellen sowie ein Covid-19-Präventionskonzept ausarbeiten und umsetzen, heißt es in der Verordnung.

Indoor-Sport

Auch beim Besuch von Sportveranstaltungen in Innenräumen ist ab heute eine Maskenpflicht gültig. Wer ins Schwimmbad geht, braucht beim Betreten ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz. Davon ausgenommen sind Feuchträume wie die Schwimmhalle und Duschen.

Gastronomie

In Restaurantbetrieben darf ab jetzt nur noch im Sitzen gegessen und getrunken werden. Das soll verhindern, dass beispielsweise an Bars die Gäste zu eng zusammenstehen. Auf dem Weg zum Tisch müssen Kunden zu allen Personen, die nicht zur eigenen Besuchergruppe gehören, mindestens einen Meter Abstand halten.

Masken müssen an diesen Verabreichungsplätzen, wie sie die Verordnung nennt, nur vom Personal getragen werden. Die Sperrstunde bleibt – vorausgesetzt, die Ampelschaltung gebietet nichts anderes – bei ein Uhr. Die Maskenpflicht gilt auch in Beherbergungsbetrieben wie Hotels in allen Räumen, die allgemein zugänglich sind.

Schulen

Die Regeln für die Schulen sind in einer eigenen Verordnung festgehalten, die bereits Ende der vergangenen Woche vom Ministerium kommuniziert wurde: Schüler und Lehrer in ganz Österreich müssen ab heute außerhalb des Klassenzimmers im Schulgebäude eine Maske tragen – auch, wenn die Corona-Ampel in der jeweiligen Region grün leuchtet. Im Unterricht selbst – in der Klasse, etwa im Physikraum oder Turnsaal – gilt nach wie vor keine Maskenpflicht.