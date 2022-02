Wie „Schlangenbeschwörer“ Biden Putin immer noch eine Tür offen hält

Nadelstiche

Dahinter steht die geheimdienstlich genährte These, dass der russische Präsident derzeit nicht den Großangriff auf Kiew mit anschließender Besatzung anstrebe, sondern ein dauerhaftes Regime der Nadelstiche etablieren will – mittels Attacken auf die Infrastruktur via Cyberspace, angezettelten Zusammenstöße n pro-russischer Separatisten und permanenter Desinformation.

Rechtfertigt das bereits die Aktivierung des kompletten Sanktionspakets, mit die USA und ihre Verbündeten in Europa seit Wochen drohen?

Exit-Strategie für Putin

Im Moment offenbar noch nicht. Während in Europa diverse Regierungen nach sofortigem Einsatz harter Strafmaßnahmen rufen oder dies bereits beschlossen haben, war Washington am Dienstag darum bemüht, den Eindruck jeder Überreaktion zu vermeiden. Auch um Putin eine Exit-Strategie aus der Eskalation offen zu halten.

Invasion oder nicht?

Zwar hat Biden quasi präventiv wirtschaftliche Aktivitäten von Amerikanern in den de facto nun von Moskau „eingemeindeten“ Separatisten-Republiken Lugansk und Donetsk unter Strafe gestellt. Darüber hinaus aber gibt es keine klare Bewertung zu der Frage, ob Russlands angekündigte Entsendung einer sogenannten „Friedensmission“ (vulgo: Panzerverbände) in die Ost-Ukraine schon den Tatbestand der Invasion erfüllt. Wie nuanciert dabei vorgegangen wird, ließ ein Regierungsoffizieller vor Journalisten durchschimmern: Da russische Soldaten bereits seit 2014 im Donbass agierten, könne man nicht von einem neuen Einmarsch sprechen. Erst wenn Gebiete tangiert wären, wo bisher keine russische Armee präsent war, könne der Invasionstatbestand als erfüllt betrachtet werden.