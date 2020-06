Widersprüche um Umzug der Muslimbruderschaft nach Graz

Es ähnelt verdächtig den Zuständen unter der Militärdiktatur des 2011 gestürzten Hosni Mubarak. Die neuen Militärmachthaber in Ägypten und ihr Kopf, Armeechef Abdel Fattah al-Sisi, haben die Muslimbruderschaft erneut für illegal erklärt.

Seit Ende des Vorjahres ist die Partei, die seit der Revolution in Ägypten alle demokratischen Wahlen klar für sich entschieden hat, wieder verboten. Doch das ist nur Teil des groß angelegten Feldzugs, den Ägyptens Militärregime gegen die islamistische Bewegung führt. Tausenden Mitgliedern der Bewegung wurde unter teils fadenscheinigen Gründen der Prozess gemacht. Hunderte Todesurteile wurden verhängt, wenn auch deren Vollzug als vorerst unwahrscheinlich gilt.

Die Muslimbruderschaft wird damit wieder in die Illegalität gedrängt. Eine Position, die die älteste islamistische Bewegung des arabischen Raumes aber ohnehin seit Jahrzehnten gewohnt ist. Auch unter Mubarak zuerst streng verboten und später stillschweigend geduldet, hat sich die Bewegung in den Armenvierteln der Großstädte und im unterentwickelten ländlichen Raum Ägyptens festgesetzt. Hier, in den Moscheen, den Koranschulen und in unzähligen sozialen Einrichtung hat sie ihre Machtbasis, genießt sie hohes Vertrauen der örtlichen Bevölkerung.

Die Ideologie der Muslimbruderschaft ist weit gefächert. In der Bewegung finden sich bürgerlich-konservative Moslems, aber auch Anhänger radikalislamischer, oft sogar militanter Strömungen. In den Jahren, in denen die Muslimbruderschaft in Ägypten politisch das Sagen hatte, zeigte sie sich vielerorts als streng konservative Bewegung, die sich strikt gegen eine moderne Gesellschaftsordnung stellt.