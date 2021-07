Rutte oder Wilders: Wer kann in Den Haag regieren?

Die Niederländer wählen am 15. März ein neues Parlament. Selten war der Ausgang so unklar wie in diesem Jahr. Vermutlich werden die 150 Sitze der Zweiten Kammer auf 14 Parteien verteilt. Der Rechtspopulist Geert Wilders könnte zwar nach den Umfragen mit seiner Partei für die Freiheit ( PVV) stärkste Kraft werden.

Doch was heißt das für eine künftige Regierung? Die wichtigsten Szenarien nach den heutigen Umfragewerten: