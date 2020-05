Wer bei den Rebellen das Sagen hat

Diese bunte Mischung entpuppte sich zuletzt als Schwäche, ebenso wie die fehlende demokratische Legitimierung. In vielen Fragen scheint der Rat uneins, was sich vor wenigen Wochen im Mord an Militärchef Junis zeigte. Der Ex-Gefährte Gaddafis starb vermutlich durch Rebellenhand. Am 8. August entließ Jalil das Kabinett, angeblich wegen dessen Unvermögen, den Mord zu klären. Ein neues gibt es bis heute nicht.



Um sein Image, das auch unter dem Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen gelitten hat,

aufzupolieren, stellte der Rat Mitte August einen Fahrplan für die Zeit nach Gaddafi vor. Demnach will er nach einem Monat eine Übergangsregierung ernennen. Binnen acht Monaten soll ein Parlament stehen, das freie Wahlen innerhalb von sechs weiteren Monaten sowie eine neue Verfassung vorbereiten soll.