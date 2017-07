Weißes Haus: Scaramucci droht mit Entlassungen

Der neue Kommunikationsdirektor von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, will im Weißen Haus künftig hart durchgreifen. Er werde "drastische Maßnahmen" ergreifen, um nicht-autorisierte Gespräche von Mitarbeitern mit Journalisten zu unterbinden, sagte Scaramucci am Sonntag dem erzkonservativen Sender Fox. Wer das dennoch tue, werde gefeuert, sagte er in einem weiteren Interview mit CBS.

Undichte Stellen "riesiges Problem"

Trump hat bereits mehrfach gegen undichte Stellen in Washington gewettert. Das Weitergeben von Geschichten an die Presse sei seit Jahren ein "riesiges Problem", sagte er im Februar. Geheime Informationen würden "wie Bonbons" von Nachrichtendiensten verteilt. Dies sei "sehr unamerikanisch".

Spicer trat zurück

Scaramucci hatte sein neues Amt als Kommunikationschef des Weißen Hauses am Freitag angetreten. Aus Protest gegen die Ernennung Scaramuccis trat Trumps bisheriger Pressesprecher Sean Spicer zurück, der in den vergangenen Monaten mit diversen Patzern für Aufsehen gesorgt hatte.