Weiße Kleider – und ein Wunder

Schon in den Tagen vor Weihnachten steht vor so manchem Haus ein geschmückter Christbaum, viele Kinder werden morgen darauf warten, dass Santa Claus Geschenke bringt. Im noch immer kommunistischen Kuba finden sich christliche Bräuche, die Kirchen sind geöffnet, auch wenn sie am Sonntag nur spärlich besucht werden. Der Vatikan hat sich stets um Kontakte zu Fidel Castro bemüht, in einem kleinen Park in Havanna erinnert eine Statue an den Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1998. Im vergangenen September war Franziskus I. hier. Der Staat garantiert laut Verfassung Religionsfreiheit, was laut Franziskus noch besser werden könne, davon profitieren auch Naturreligionen, die Sklaven ab dem 16. Jahrhundert aus Afrika brachten und die viele Kubaner bis heute mit katholischen Elementen verbinden.