Queen: Hoffnung auf Versöhnung in Schottland

Queen Elizabeth II. hat sich in ihrer Weihnachtsansprache mit dem Zusammenleben im eigenen Vereinigten Königreich befasst. Sie äußerte ihre Hoffnung auf Versöhnung in Schottland, wo im September ein Referendum für die Unabhängigkeit von Großbritannien scheiterte.

Viele Menschen seien nach dem Referendum enttäuscht gewesen, andere erleichtert, sagte die Monarchin. "Die Meinungsverschiedenheiten zu überwinden, wird lange dauern." Mit ihrer eigenen Meinung in der Frage hatte sich die Königin zurückgehalten.

Bei einem Besuch im nordirischen Belfast habe sie jüngst gesehen, wie Versöhnung gelingen könne, fügte die Queen mit einem anderen - einst blutigen - Separatismus-Konflikt in Großbritannien hinzu. Ein Besuch des ehemaligen Gefängnisses in der Crumlin Road, wo unter anderem prominente politische Gefangene inhaftiert waren, werde ihr "lebhaft in Erinnerung bleiben". Dies sei heute ein "Ort der Hoffnung und der neuen Absichten", "eine Erinnerung an das, was möglich ist, wenn Menschen sich die Hand reichen."