Lebendigkeit – so nennt Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin, den Streit, der SPD diese Woche in Atem hielt. Als wäre Martin Schulz durch seinen Zickzackkurs in puncto Große Koalition nicht schon genug blamiert, zerpflückten die Genossen auch noch öffentlich das Sondierungspapier, das er zuvor in den Himmel pries.

Noch was "ausbuchstabieren"

Kanzlerin Merkel hielt sich anfangs bedeckt, ließ die SPD aber Mitte der Woche wissen, dass nicht neu verhandelt wird; nur ein paar Punkte könne man "ausbuchstabieren." Dass Schulz damit durchkommt, muss in Merkels Interesse liegen. Für eine stabile Regierung, braucht sie heute die Zustimmung der Delegierten zur Großen Koalition.

Damit wäre eine Zwischenetappe erreicht. Dann beginnt das Feilschen um den Koalitionsvertrag, den eine Mitgliederbefragung der SPD annehmen muss.

Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin der Hertie School of Governance geht davon aus, dass Merkel darin den Europa-Punkt stärker zu ihren Gunsten ausverhandelt. "Sie will als europäische Kanzlerin in die Geschichtsbücher eingehen." Fraglich sei, für wie lange. Römmele rechnet damit, dass sie noch während der Legislaturperiode abtritt, viel länger würde die Koalition nicht halten.

Neuwahlen?

Falls es nicht dazu kommt, weil sich die SPD quer stellt, wären Neuwahlen alternativlos, meint die Politologin. Allerdings kann die nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auslösen. Sollte es wirklich so weit kommen, müsste der "führungsschwache Schulz" zurücktreten, weil er die Basis nicht überzeugen konnte und die Partei-Spitze gleich mit, so Römmele. Angezählt wäre auch die Kanzlerin, die mit dem Regierungsauftrag ein zweites Mal scheitert. "Sie hat bei den Wahlen eingebüßt, Jamaika nicht auf die Reihe gebracht, wie sie die Reihen noch geschlossen halten will, ist mir ein Rätsel."

Ausschließen lässt es sich aber nicht: Denn während sich die SPD in der Not fast zerfleischt, hält die CDU die Füße still. Oder wie ein SPDler zynisch sagt: "Die laufen dafür mit offenen Messer in der Tasche herum."