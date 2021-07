Tschechien: "Von Demokratie enttäuscht"

Es den Tschechen politisch recht zu machen, ist nicht so einfach. Knapp die Hälfte unserer Nachbarn, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, sind mit dem Ausgang der Wahlen vom Wochenende unzufrieden. Eine Wahl, die– da sind sich in und ausländische Kommentatoren einig – von einem Motiv geprägt war: Unzufriedenheit mit der etablierten Politik.

Wie tief diese Unzufriedenheit sitzt, macht der Prager Politologe Jakub Charvat gegenüber dem KURIER deutlich: "28 Jahre nach der Samtenen Revolution von 1989 gibt es eine tief sitzende Enttäuschung in Tschechien über die Demokratie." Man habe, so Charvat, einfach keine Ahnung von westlicher Demokratie gehabt, und viel zu viel erwartet: "Das war so eine Art Traumschloss, in dem alles in Erfüllung geht, ohne, dass man etwas dazu tun muss."