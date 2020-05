War Bomber von Oklahoma das Vorbild?

Als Motiv für die Tat galten ein unbändiger Hass auf die Regierung, aber auch eine extrem rechte, christlich-fundamentalistische Haltung und Größenwahn. Reue zeigte Timothy McVeigh, der am 11. Juni 2001 mit einer Giftspritze hingerichtet wurde, nie. Für ihn war der Anschlag auch eine Vergeltungsaktion - die Rache für den Sturm der Polizei auf das Anwesen von Sektenführer David Koresh in Waco, Texas.



Genau zwei Jahre vor dem Oklahoma-Anschlag, am 19. April 1993, starben im Zuge der Polizeiaktion 80 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Der Sektenführer hatte das Gebäude, in dem sich seine Anhänger verschanzt hatten, in Brand gesteckt. Am Tatort in Oklahoma hat die Regierung später eine Gedenkstätte errichtet. Beim Neubau der Verwaltungsgebäude wurde splitterfreies Glas verwendet. Direkte Zufahrtswege gibt es keine mehr.