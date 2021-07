Spanien-Wahl: Umstürzen oder Weglächeln

So unverbindlich Rivera in seinen politischen Zielen ist, eine Haltung vertritt er überzeugend: Seine Partei wird die Fortsetzung des herrschenden politischen Systems nicht unterstützen. Eine bürgerliche Koalition unter der Führung der PP mit Rajoy schließt er aus.

Für den Erfolg der Ciuadanos ist ihre reichlich unklare politische Linie nicht verantwortlich, sondern vielmehr , dass sie sich so klar wie möglich von den etablierten politischen Parteien distanzierten. „Die PP ist in vielen Fragen nach rechts gerückt, und die Sozialisten von der PSOE verlieren ihren rechten Flügel“, analysiert Politologe Steinko: „Darum hat sich in der politischen Mitte diese Lücke aufgetan, die jetzt die Ciudadanos besetzen.“

Nicht nur im Parteienspektrum stehen die Ciudadanos geschickt in der Mitte, sondern auch in der Existenzfrage für Spanien: Der Streit um die Unabhängigkeit der Provinz Katalonien. Ein wildes Gemisch aus Separatisten gibt dort, in Barcelona , politisch den Ton an. Auf Biegen und Brechen und notfalls auch gegen die Verfassung will man los von Spanien.

Die regierende PP ist entschlossen, das mit aller Macht zu blockieren. Doch der traditionelle Zentralismus, den sie repräsentiert, stößt viele Katalanen ab, auch wenn sie die Nation Katalonien gar nicht wollen. Rivera ist selbst Katalane – und der Widerstand gegen die Separatisten ließ ihn in die Politik gehen: Mit der Idee eines neuen föderalistischen Spanien. Bei den Regionalwahlen in Katalonien im Herbst wurden Ciudadanos damit sensationell zweitstärkste Partei. Jetzt hat diese Idee auch den Rest von Spanien erfasst.