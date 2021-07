Separatisten am Vormarsch

Am Sonntag wählt Katalonien ein neues Regionalparlament - und entscheidet damit auch welchen Weg es in Zukunft einschlagen möchte. Weiterhin eine autonome Region und Teil der Nation Spanien? Oder doch in Richtung Volksabstimmung und Unabhängigkeit?

Nicht nur in Katalonien, auch in Flandern, Schottland oder im Baskenland werden separatistische Bewegungen immer stärker: Das heterogene Gebilde Europa beginnt langsam zu bröckeln. Die Staatenlenker, die von einem Euro-Krisengipfel zum nächsten eilen, scheinen überfordert, dem neuen europäischen Nationalismus entgegenzusteuern. Aber wo liegen die Ursachen für diesen Nationalismus begraben? Und was sagen eigentlich die Menschen in den betroffenen Ländern dazu? Der KURIER hat dazu Bürger und Experten aus Katalonien, Belgien, Schottland und dem Baskenland befragt und die Lage in den verschiedenen Regionen analysiert.