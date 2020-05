Ende der Alleinherrschaft in Südtirol

Dagegen wetterte bereits FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der den blauen Gesinnungsgenossen zu dem „tollen Ergebnis“ gratulierte und auch das gute Abschneiden der „Süd-Tiroler Freiheit“ hervorstrich: Die SVP „wird gut daran tun, das Wahlergebnis genau zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ansonsten fährt der Zug der Selbstbestimmung schon bei der nächsten Wahl ohne sie ab.“

Am Stammtisch in Kompatschers Heimatort Völs wurde indes ausgiebig gefeiert und der Lokalpatriotismus beschworen: „Wir hoffen, dass er uns nicht vergisst und uns bei Investitionen, wie dem Bau von neuen Straßen, berücksichtigt.“ In dem Ort, in dem der 42-Jährige Bürgermeister ist, stimmten entgegen dem Landestrend zwei Drittel für die SVP.

Alle Scheinwerfer waren am Wahlsonntag auf Kompatscher gerichtet, der sich mit Frau und Kinderwagen im Wahllokal präsentierte. „Ohne Kompatscher hätte die SVP noch viel mehr verloren. Das zeigen auch die vielen Vorzugsstimmen, die er gewann“, lobte SVP-Senator Oskar Peterlini den Juristen.