Wachsende Häme und Kritik für Seehofer

Viel Kritik mussten der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihres Asyl-Kompromisses in der heutigen Bundestagssitzung anhören: „Der Kompromiss ist so praxistauglich wie Sandalen in der Arktis“, sagte etwa FDP-Chef Christian Lindner. Auch von der AfD kamen harte Attacken. Kritik kam auch vom Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD): „Wenn Seehofers Manöver zum Ziel hatte, der AfD Wählerinnen und Wähler abzujagen, dann ist der Schuss voll nach hinten losgegangen“, sagte der frühere SPD-Fraktionschef.