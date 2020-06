Berlin-Neuköllns Bürgermeister hört auf

Multikulti ist gescheitert", und " Neukölln ist überall", das sind die bekanntesten Schlagworte Heinz Buschkowskys. Nicht nur, weil die Aussagen umstritten wären, sondern weil sie von einem der bekanntesten Sozialdemokraten kamen. Und vor allem dem, der wie kein anderer die Realität des Einwandererlandes Deutschland kennt – und sie 14 Jahre lang vorbildlich gemanagt hat.

Völlig überraschend hat der 66-Jährige nun seinen Rückzug eingeleitet. Schon nächste Woche übergibt er sein Amt an die von ihm herangezogene Nachfolgerin. Seine Gesundheit lasse die 80-Stunden-Woche nicht mehr zu, "und ohne die geht dieser Job nicht".

Der Job ist einer der schwierigsten, den die hochverschuldete deutsche Hauptstadt hat: 320.000 Einwohner hat der Bezirk Neukölln, 40 Prozent davon haben oder hatten mal "eine von 113 Nationalitäten neben der deutschen" ( Buschkowsky), mehr als jeder andere. Neukölln war immer Industriegebiet und Arbeiterviertel mit billigem Wohnraum, der zuerst die ärmsten Immigranten anzog.

Und in manchen Teilen eine türkisch-arabische Dominanz schuf, die nicht mehr eine bunte Kultur sondern eine straffe Parallelgesellschaft wurde. Ganze Blocks, die von libanesischen, kurdischen und arabischen Großfamilien beherrscht werden, die überwiegend von Kriminalität und Sozialhilfe leben, wo auch die jüngste Generation deutsche Gesetze verachtet. Dorthin könne man keine Sozialhilfekontrolleure und die Polizei nur in Mannschaftswagen senden, es wäre zu gefährlich für die Beamten, erzählte Buschkowsky öfter. "Familien, die seit Jahrzehnten hier von Sozialhilfe leben und ihren Kindern den Weg in die Gesellschaft versperren, denen würde ich gerne beim Kofferpacken helfen."