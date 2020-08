Vor US-Wahl eskaliert die poltisch motivierte Gewalt

Zuvor war es dort zu massiven Protesten und Ausschreitungen gekommen, nachdem ein Polizist einem Schwarzen mehrmals in den Rücken geschossen hatte, der seit damals von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Das Opfer, Jacob Blake, hatte sich in sein Auto gebeugt, in dem seine Kinder saßen. Behördenangaben zufolge sahen die Officers ein Messer in der Hand des 29-Jährigen, gegen den laut Polizei ein Haftbefehl wegen sexueller Übergriffe vorliegt. Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Dienstag selbst nach Kenosha zu reisen, um sich nach eigenen Worten selbst ein Bild der Lage zu machen.