Voller Durchblick im Hamburger Rathaus

Was es kostet – das kann noch keiner sagen. Was es bringt – auch noch nicht. Das Hamburger Transparenzgesetz ist trotzdem schon jetzt ein Vorbild. „Einige Länder sind stark daran interessiert“, sagt Hansjörg Schmidt, SPD-Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft. Seit Oktober ist das Gesetz in Kraft.

Beschlossen wurde es von allen Fraktionen einstimmig. Aber: Möglich wurde es nur durch eine Bürgerinitiative – und durch die direkte Demokratie. Die Sektion 8, eine kritische Gruppe in der SPÖ Wien, hat Schmidt und einen Vertreter der Initiative „ Mehr Demokratie“ Ende Oktober eingeladen, um das Modell vorzustellen. Das Hamburger Gesetz ist knallhart: Die Stadt muss amtliche Vorgänge kostenlos zugänglich machen. Verträge der Stadt, Baupläne, Gutachten, sogar das Baumkataster – fast alles.

In zwei Jahren muss ein Register im Internet eingerichtet sein; bereits jetzt sind Anfragen möglich. Während neue Transparenzgesetze in Österreich nur nach einer Serie von Skandalen durchzusetzen sind, verordnet sich Deutschlands zweitgrößte Stadt freiwillig den Zahlen-Striptease – warum? Daniel Lentfer von „ Mehr Demokratie“ erklärt den Hintergrund: In Hamburg gibt es noch etwas, von dem in Österreich alle nur reden: verpflichtende Volksabstimmungen, wenn Volksbegehren genug Unterstützung bekommen. „Letztes Jahr im Oktober haben wir die Volksinitiative gestartet“, sagt Lent­fer. Binnen sechs Wochen kamen 15.000 Unterschriften zusammen und die Parteien haben eingelenkt. „Sie mussten sich fragen, ob sie einen Transparenz-Wahlkampf gegen ein schlagkräftiges NGO-Bündnis gewonnen hätten.“