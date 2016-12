Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind türkischen Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Laut dem Gouverneur von Istanbul Vasip Sahin wurden mindestens 35 Menschen getötet. Es handle sich um einen Terroranschlag.

Laut Sahin hat der Angreifer beim Betreten des Clubs im Bezirk Ortaköy zunächst einen Polizisten und einen weiteren Menschen erschossen, bevor er im Gebäude das Feuer auf die Feiernden eröffnet habe. Sahin sprach von einem Terroranschlag einer Einzelperson. Zuvor hatten manche Medien von zwei Angreifern berichtet.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich rund 700 Menschen in dieser Diskothek aufgehalten haben.

Auf Fernsehaufnahmen waren gepanzerte Polizeifahrzeuge und Krankenwagen vor dem Club zu sehen.

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

