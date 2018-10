Viele offene Fragen nach Erdoğans „nackter Wahrheit“

Berichten zufolge hatte sich das Killerkommando außerdem mehrmals mit dem Büroleiter des saudischen Thronfolgers in Verbindung gesetzt. Das wirft ein schiefes Licht auf den Prinzen, der vor allem in außenpolitischen Themen durch seine harte Hand aufgefallen war und dessen außenpolitischen Pläne sich mit denen Erdoğans in einigen Themen kreuzen. Etwa in der Katar-Krise, in der die Türkei sogar Soldaten in dem Kleinstaat stationiert hat, um es gegen einen etwaigen saudischen Angriff zu verteidigen.

Der Fall Khashoggi werde für Erdoğan nicht vom Tisch sein, ehe seine Fragen nicht beantwortet seien. Die 18 festgenommenen Männer – das 15-köpfige Killerkommando und drei Mitarbeiter des Konsulats – sollten „ihren Taten entsprechend bestraft werden“. Saudi-Arabien hatte die Männer festgenommen, nach Ansicht vieler Beobachter, um von MbS abzulenken.

Die Rede Erdoğans fiel trotzdem deutlich abgeschwächter aus als erwartet – zuvor hatte er „die nackte Wahrheit“ angekündigt. Zu den angeblichen Audio- und Videoaufnahmen, die es von der Ermordung Khashoggis geben soll, sagte der türkische Präsident nichts. Damit ließ er offen, ob die Türkei das saudische Konsulat ausspioniert hat. Sollte das der Fall sein, könnte das verheerende Folgen für die ohnehin angeschlagenen türkisch-saudischen Beziehungen haben.