Veto „Lizenz zum Töten für Assad“

In der syrischen Protesthochburg Homs sind bei heftigen Angriffen der Armee am Montag wieder mindestens 50 Menschen getötet worden. Das geben Oppositionelle an. Die Truppen von Präsident Bashar al-Assad verhielten sich, als ob sie immun gegen jede Form von internationaler Intervention seien, sagte ein hochrangiges Mitglied des oppositionellen syrischen Nationalrates, Catherine al-Talli. Die Angriffe hätten am frühen Morgen begonnen.

Ein anderer Vertreter der Opposition, der Kontakt zu Bewohnern von Homs hatte, sagte: "Dies ist das gewaltsamste Bombardement seit Tagen." Arabische Fernsehsender zeigten Live-Bilder aus Homs: Es waren Explosionen zu hören, zudem stieg vielerorts Rauch über den Gebäuden auf. Augenzeugen berichteten, die Armee setze Raketenwerfer ein.

Nach dem Scheitern der Syrien-Resolution im Weltsicherheitsrat am Wochenende ergingen sich die Kommentatoren der syrischen Staatsmedien in Spott: „So bleibt uns nur, den Verschwörern gegen Syrien unter den arabischen Herrschern – und ganz besonders den Königen, Prinzen und Öl-Scheichs – unser Beileid auszusprechen, da ihr Projekt gescheitert ist“, schrieb das Parteiorgan Baath am Sonntag. Und Al-Thawra konstatierte: „Die Zeit der westlichen Hegemonie ist vorbei.“

Das doppelte Veto von Russland und China gegen die Verurteilung der Gewalt in Syrien bringt dem Regime von Bashar al-Assad zwar Zeit, doch der damit entfachte Sturm der Entrüstung wird seine Isolation noch verschärfen. Immerhin hatten alle anderen 13 Mitglieder des UN-Gremiums den Entwurf unterstützt. Ein Minister aus Katar nannte das Doppel-Veto griffig eine „ Lizenz zum Töten“ für Assad.

Unter heftigem Applaus der Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz rief die jemenitische Journalistin und Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman am Sonntag zum Abbruch aller Beziehungen zu Syrien auf. „Im Namen der tapferen arabischen Jugend verdamme ich dieses Regime. Der Krieg, den Assad führt, ist ein Krieg gegen die Menschlichkeit“, sagte die 32-Jährige, die sich in der Demokratiebewegung im Jemen einen Namen gemacht hat. Russland und China würden ein „kriminelles Regime“ unterstützen und nun „die menschliche und moralische Verantwortung für diese Massaker“ tragen.

Der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu bot syrischen Flüchtlingen Schutz an: „Auch wenn alle Syrer in die Türkei kommen, werden wir sie in unseren Häusern willkommen heißen.“ Sie würden ein sicheres Rückzugsgebiet finden.