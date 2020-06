Vertrieben aus der Wiege des Urchristentums

Türkei

"Viele sind völlig verzweifelt, sie finden keine Jobs und – noch schlimmer – sie haben keine Perspektive. Vor allem die Jüngeren wollen nur eines: weg aus dem Land. 70 bis 80 in Erbil gestrandete Christen verlassen täglich die Stadt. Meist Richtungund", sagtzum KURIER. Der Leiter der Hilfsorganisation "Kirche in Not" (KiN) war soeben in der Krisenregion, wo sich seine NGO engagiert, dass der Mittlere Osten nicht völlig "christenfrei" wird.

Tatsächlich sind die Zahlen für das Zweistromland erschütternd: 1,5 Millionen Christen lebten noch unter Ex-Diktator Saddam Hussein im Irak, jetzt sind es gerade noch 300.000. "Diese uralte Gemeinschaft, die in biblische Zeiten zurückdatiert, droht für immer zu verschwinden. Wir haben es ohne Zweifel mit einem Völkermord zu tun. Denn ein Genozid ist auch dann gegeben, wenn die Seele eines Volkes getötet wird", so Pater Andrzej Halemba, der Nahost-Verantwortliche von KiN.