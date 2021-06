Kindesmissbrauch: Papst kann Bischöfe auch bei zu wenig Sorgfalt entlassen

Die Schuld müsse aber objektiv sein, also beweisbar, so der Text weiter. Im Fall von Missbrauch an Minderjährigen reiche es aus, dass der Mangel an Sorgfalt schwerwiegend sei. Bei Bischöfen entscheidet entweder die Bischofskongregation oder die Missionskongregation über eine Anklage. Für Ordensobere und Äbte ist die Ordenskongregation für den Fall zuständig. Diese soll dann in einer ordentlichen Sitzung festlegen, ob ein Bischof oder Ordens-Oberer innerhalb von 15 Tagen seinen Rücktritt einreichen muss.

Die vatikanische Glaubenskongregation ist am Verfahren selbst nicht beteiligt, sie kümmert sich um die direkten Fälle von Missbrauch, nicht um Fehlverhalten bei Prävention und Aufklärung. Die letzte Entscheidung darüber liegt dann beim Papst, der sich von einer Gruppe von Kirchenrechtlern beraten lässt.