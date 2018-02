Varoufakis startet Kampagne zur Finanzierung neuer Partei

Griechenlands ehemaliger Finanzminister Yannis Varoufakis hat am Donnerstag eine Kampagne zur Finanzierung seiner künftigen Partei in Griechenland gestartet. Im Kurzbotschaftendienst Twitter forderte er seine Landsleute auf, für die "Wiederkehr des griechischen Frühlings" 2015 zu spenden. Damals hatte Varoufakis als Finanzminister auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise sich gegen die Forderungen der internationalen Gläubiger gestellt.

In seinem Spendenaufruf hob Varoufakis hervor, dass seine neue Gruppierung im Gegensatz zu den etablierten Parteien eine finanzielle Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen ablehne. In dem Aufruf werden als Unterstützer die kanadische Autorin des globalisierungskritischen Buches "No Logo!", Naomi Klein, der ebenfalls globalisierungskritische US-Intellektuelle Noam Chomsky und der britische Musiker Brian Eno genannt.

Die Partei, die Varoufakis am 26. März ins Leben rufen will, gehört zu der von ihm Anfang 2016 gegründeten Bewegung DiEM25. Die Abkürzung steht für Bewegung Demokratie in Europa 2025, die sich als transnational und radikal proeuropäisch begreift. Im Jänner hatte Varoufakis zusammen mit dem ehemaligen französischen Präsidentschaftskandidaten der Sozialistischen Partei, Benoit Hamon, eine gemeinsame Kampagne für die Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr auf den Weg gebracht. Die Parlamentswahl in Griechenland findet ebenfalls 2019 statt, im September.