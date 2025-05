Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag vom japanischen Kaiser empfangen worden. Van der Bellen war "zu einer dreißigminütigen Audienz bei Tenno Naruhito im japanischen Kaiserpalast in Tokio", teilte die Präsidentschaftskanzlei der APA mit.

Mit Ishiba hatte Van der Bellen nach eigenen Angaben "ein sehr gutes Gespräch" über die Potenziale in der weiteren Zusammenarbeit der beiden Länder geführt. Dabei sei die Weltausstellung in Osaka ein Motor für die Vertiefung der bilateralen Beziehungen. "Dass die ganze Welt hier in Japan gemeinsam in diesem 'Zukunftslabor' der EXPO zusammenkommt, ist beeindruckend", erklärte Van der Bellen auf Onlineplattformen wie X (Twitter) oder Bluesky.