USA/Türkei: Gemeinsam gegen Feind Assad

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London starben seit Beginn der Proteste gegen Staatschef Bashar al-Assad vor mehr als eineinhalb Jahren etwa 21.000 Menschen. Auch am Sonntag setzten Armee und Rebellen ihre unerbittlichen Kämpfe fort: Damaskus und die Provinz Daraa waren wieder Schauplatz des syrischen Bürgerkriegs. In Aleppo, wo die Assad-Gegner schwere Schläge einstecken mussten, setzte die Armee ihre Offensive in mehreren Stadtteilen fort. Zuletzt schwappten die Kämpfe sogar über die jordanische Grenze, nachdem syrische Soldaten auf Flüchtlinge geschossen hatten. Die Angst vor einem Flächenbrand ist allgemein groß.