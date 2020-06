Eine Mega-Moschee als Waffe

"Das wird das größte muslimische Gemeindeprojekt in den USA", sagt Yasar Colak zum KURIER. Colak ist bei der türkischen Botschaft in Washington für Religions- und Sozialangelegenheiten zuständig, kommt vom türkischen Religionsministerium Diyanet und leitet den Verwaltungsrat des neuen TACC. Er meint, es gäbe kein anderes Land weltweit, wo ein ähnlicher türkischer Sakralbau entstanden sei. Mit der Moschee wolle man das moderne Gesicht des türkischen Islam präsentieren.

Der Bauprojekt erinnert an die amerikanischen Mega-Kirchen – Riesengebäude, meist am Stadtrand, wo sich Tausende von Gläubigen wöchentlich in Konzertsälen mit Live-Musik anstatt in einem Kirchenraum zum Gebet versammeln.

In der türkischen Moschee werden "nur" etwa 700 Menschen Platz finden, aber mit großem Komfort. Gerade wird die Bodenheizung im Gebetsraum installiert, erzählt Bauleiter Dave Convis. Gegenüber der Moschee steht bereits das Hammam – ein klassisches türkisches Bad mit modernem Fitnessraum im Keller, wo auch ein Schwimmbad vorgesehen ist – rechts vom Yoga-Saal. Oben wird das Nebengebäude zum Hotel, weiter werden ein türkisches Restaurant, Kaffeehaus, Ausstellungsraum, Theater, sowie fünf Souvenirläden und eine Bibliothek errichtet. Auch ein Sportplatz im Freien, drei Springbrunnen und ein traditioneller türkischer Tulpengarten sind vorgesehen. "Der Garten wird unsere besondere Verbindung zur Natur darstellen", erklärt Hauptarchitekt Muharrem Hilmi Senalp, der aus der Türkei eingeflogen ist.

Etwa 300.000 Türken leben an der US-Ostküste – sehr viele kommen in die USA, um Ingenieur- oder Computerwesen zu studieren. Viele finden danach einen Job und bleiben. Der Moschee-Komplex sei eben für diese Menschen gedacht, aber alle anderen, auch Nicht-Muslime, seien willkommen, so Colak.

Nicht jeder in der Lanham-Gemeinde sei davon begeistert, gibt man zu. Meistens habe man Probleme mit der Riesenbaustelle vor der Haustür in einer sonst ruhigen Wohngegend. Einige seien auch über den großen islamischen Bau unglücklich. Vor allem ist aber der Bau weder in den USA noch in der Türkei wirklich bekannt – etwas ungewöhnlich für ein Projekt von so einer Größe, das den türkischen Staat, der ohnehin in der Krise ist, etwa 70 Millionen Euro kostet. "Bald kommt die Zeit, um dafür zu werben", verspricht Colak und erklärt, das Geld komme eigentlich aus privaten Spenden. Bei der Frage, ob der reiche türkische islamische Geistliche Fethullah Gülen, der im benachbarten Bundesstaat Pennsylvania wohnt, auch am Bau finanziell beteiligt sei, geht er aber in die Defensive. "Nein, mit diesem Projekt hat er nichts zu tun. Er wird dafür nicht gebraucht", versichert Colak.