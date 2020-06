Stradivari-Bratsche soll 33 Millionen Euro bringen

Normalerweise sorgen Bilder oder Skulpturen auf dem Kunstmarkt für erhöhten Blutdruck. Diesmal könnte es ein Musikinstrument sein – wenn es klappt, wäre es die Kunstsensation des Jahres: Eine 300 Jahre alte Stradivari soll bei einer Versteigerung rund 45 Millionen Dollar (knapp 33 Millionen Euro) einbringen. Das wäre das Dreifache des bisherigen Auktionsrekords für ein Musikinstrument. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass eine der äußerst seltenen Bratschen des italienischen Geigenbauers verkauft werden.

Die unter dem Namen "Macdonald" bekannte Bratsche, die aus dem Jahr 1719 stammt, wurde vor wenigen Tagen bei Sotheby’s in Paris präsentiert. Versteigert wird sie in New York; Interessenten haben bis 26. Juni Zeit, um ein Angebot zu unterbreiten. Das Instrument geht dann an den Meistbietenden. "Solch ein Ereignis gibt es nur ein Mal im Leben", schwärmte Experte Tim Ingles.