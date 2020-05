USA: Steuerkünstler versus Lobbyist

Größer könnte der Kontrast am Beginn des Wahlkampfs nicht sein: Präsident Barack Obama wollte seine Rede zur Lage der Nation in der Nacht zum Mittwoch vor allem dazu nützen, um vor dem Kongress für mehr Chancengleichheit für alle Amerikaner und höhere Steuern für Wohlhabende zu werben. Parallel dazu schütten einander die beiden Männer, die ihn im Herbst aus dem Weißen Haus vertreiben wollen, als geschickte Steuervermeider und gierige Lobbyisten an. Eine Woche vor den republikanischen Vorwahlen in Florida gibt es zwischen Mitt Romney und Newt Gingrich kein Pardon mehr.

In einer TV-Debatte ritt der lange favorisierte Romney wilde Attacken gegen den zuletzt in South Carolina siegreichen Gingrich. Als Sprecher des Repräsentantenhauses habe dieser in den 90er-Jahren „in Schande abdanken müssen“, ätzte der Mormone, der eine skandalfreie Bilderbuchfamilie vorzuweisen hat. Er spielte damit auf Gingrichs Affären an. Dessen zweite Frau Marianne hatte kürzlich erzählt, ihr Mann habe ihr einst eine „offene Ehe“ vorgeschlagen, um mit seiner Geliebten Callista eine Parallelbeziehung führen zu können. Die zierliche 46-Jährige ist heute Gingrichs dritte Frau.