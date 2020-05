Neid auf Superverdiener Clintons

In einem Umfeld von weithin unbekannten Kandidaten stürzen sich die US-Medien auf die zwei einzigen Namen, mit denen man etwas anfangen kann: Jeb Bush, Bruder des vorletzten US-Präsidenten, und Hillary Clinton.

99 Prozent aller US-Bürger kennen sie laut Umfragen – und fast alle von denen, wie ein Kommentator der New York Times ätzt, hätten eine längst vorgefasste Meinung.

Die Geschichten über sie, die in diesen Tagen Schlagzeilen machen, fügen sich bestens in das altbekannte Bild der ehemaligen First Lady, Senatorin und Außenministerin. 12 Millionen Dollar habe Hillary Clinton im letzten Jahr verdient, mit gerade einmal 50 öffentlichen Auftritten, fand der stockkonservative Nachrichtensender Fox News vor einigen Tagen heraus. Jetzt aber tauchen im Stakkato Honorare auf, die die Kandidatin für ihre Reden vor großen Unternehmen kassiert hat: 315.000 Dollar etwa für einen 20-Minuten-Auftritt beim Internet-Auktionshaus ebay.