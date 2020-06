Weltpolitik mit Briefchen aus dem Vatikan

Ein selten verwendeter Beistelltisch in einem Kämmerchen im Vatikanischen Palast, darauf ein goldenes Kruzifix, und das alles hinter verschlossene Türen: So erinnern sich einige vatikanische Kleriker an diesen Nachmittag im vergangenen März, als der Papst und der US-Präsident hinter diesen Türen verschwanden. Mehr als eine Stunde dauerte dieses Vieraugen-Gespräch an dem Tischchen, und es setzte einen Prozess in Gang, der jetzt, ein Dreivierteljahr später, eine historische Wende gebracht hat: Das Ende eines halben Jahrhunderts Kalter Krieg zwischen den USA und Kuba ist eingeleitet. Eine Einigung verhandelt und vermittelt im Vatikan und mit vollem persönlichen Engagement des Papstes.

In persönlichen Briefen wandte sich der Papst an Obama, aber zugleich an Kubas Präsidenten Raul Castro. Als "Garant" bot er sich beiden Seiten an, dafür dass das jeweilige Gegenüber die Details des heiklen Abkommens einhalten würde. Nicht nur sich, auch den Vatikan bot Franziskus an – als neutralen Verhandlungsort für offizielle Gespräche vor den Augen der Weltpresse, aber auch für diskrete Verhandlungen, von denen niemand etwas erfahren sollte.

Die praktische Verhandlungsführung übernahm ein enger Vertrauter, der vatikanische Außenminister Pietro Parolin. Er empfing die Diplomaten beider Seiten in Rom, schaltete sich ein, wenn auf direktem Weg nichts zu erreichen war – etwa beim Austausch gefangener Spione.