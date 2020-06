USA-Iran-Konflikt: Wettrüsten am Golf

Die USA rüsten indessen seit Monaten für den befürchteten Ernstfall auf: Drei ihrer gigantischen Flugzeugträger haben sich auf beiden Seiten der Meerenge positioniert. Die Zahl der US-Minenräumboote wurde verdoppelt, Spezialhubschrauber wurden in die Region verlegt, alle begleitenden Schnellboote mit Kurzstreckenraketen aufgerüstet. Flankiert wird die gewaltige US-Seestreitmacht vom französischen Flugzeugträger Charles De Gaulle, zwei israelischen Korvetten sowie französischen, britischen, niederländischen und deutschen Minensuchbooten.

Auch zu Land haben die USA ihre Truppen zuletzt massiv verstärkt: Seit Jahresbeginn wurden zusätzliche 50.000 Mann auf die US-Basen auf die Inseln Masirah ( Oman) und Sokotra ( Jemen) beordert.

Trotz der militärischen Muskelspiele am Persischen Golf und der immer härteren Sanktionen gegen Teheran zeigt der Iran in seiner Atompolitik keine Signale des Einlenkens. Es werde "keinen einzigen Schritt zurück geben", polterte ein Abgeordneter des iranischen Parlaments. Israel, das einen atomar bewaffneten Iran auf jeden Fall verhindern will, droht immer unverhohlener in Richtung Iran. Man habe eine bunkerbrechende Waffe entwickelt, hieß es dieser Tage aus dem israelischen Verteidigungsministerium. Ihr Ziel könnten die unterirdischen Atomanlagen des Iran sein.